Светлов об «Ак Барсе»: «Своего лица не просматривается. Составы троек и пятерок все время меняются»

высказался о 6-матчевой серии поражений «Ак Барса».

– В чем причины неудач «Ак Барса»?

– Со стороны трудно судить, но пока не видно внутренней организации в команде. Составы троек и пятерок все время меняются, второй месяц идет поиск оптимальных сочетаний. В той же вратарской линии лидер последних лет Билялов подвергся ротации с молодым Мифтаховым и, кажется, потерял былую уверенность.

Во времена Билялетдинова всем было понятно, в какой хоккей хочет играть «Ак Барс», он в него и играл. Сейчас своего лица у Казани не просматривается, это проблема.

Казани сейчас нужна небольшая пауза и перезагрузка. Но график у чемпионата очень жесткий, это время команда получит только в середине декабря на Кубке Первого канала. Получается, полтора-два месяца нужно терпеть и перестраиваться на ходу, – сказал экс-тренер клубов .

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