Светлов об «Ак Барсе»: «Своего лица не просматривается. Составы троек и пятерок все время меняются»
Сергей Светлов высказался о 6-матчевой серии поражений «Ак Барса».
– В чем причины неудач «Ак Барса»?
– Со стороны трудно судить, но пока не видно внутренней организации в команде. Составы троек и пятерок все время меняются, второй месяц идет поиск оптимальных сочетаний. В той же вратарской линии лидер последних лет Билялов подвергся ротации с молодым Мифтаховым и, кажется, потерял былую уверенность.
Во времена Билялетдинова всем было понятно, в какой хоккей хочет играть «Ак Барс», он в него и играл. Сейчас своего лица у Казани не просматривается, это проблема.
Казани сейчас нужна небольшая пауза и перезагрузка. Но график у чемпионата очень жесткий, это время команда получит только в середине декабря на Кубке Первого канала. Получается, полтора-два месяца нужно терпеть и перестраиваться на ходу, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.
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