Пулккинен о 5:2 с «Ак Барсом»: «Лучшая игра «Трактора» в сезоне. 5 шайб в ворота такой команды – это шаг в правильном направлении»

подвел итоги матча с (5:2).

«Я думаю, это лучшая игра «Трактора» в сезоне. До этого мы играли не лучшим образом, особенно дома. Но наши болельщики всегда отлично нас поддерживают, даже несмотря на поражения, а сегодня была полная арена.

Пять шайб в ворота такой команды, как «Ак Барс», – это шаг в правильном направлении. Надо продолжать в том же духе. Раньше у нас были проблемы с голами, и такая игра, как сегодня, вселяет уверенность.

У меня тоже были сложности с результативностью, и поэтому очень хорошо забивать снова. Сейчас все в раздевалке счастливы. Можно порадоваться несколько минут и уже начинать готовиться к следующей игре.

Нельзя быть довольными одной победой. Мы движемся вперед, у «Трактора» все будет хорошо», – сказал нападающий .