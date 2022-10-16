Пулккинен о 5:2 с «Ак Барсом»: «Лучшая игра «Трактора» в сезоне. 5 шайб в ворота такой команды – это шаг в правильном направлении»
Теему Пулккинен подвел итоги матча с «Ак Барсом» (5:2).
«Я думаю, это лучшая игра «Трактора» в сезоне. До этого мы играли не лучшим образом, особенно дома. Но наши болельщики всегда отлично нас поддерживают, даже несмотря на поражения, а сегодня была полная арена.
Пять шайб в ворота такой команды, как «Ак Барс», – это шаг в правильном направлении. Надо продолжать в том же духе. Раньше у нас были проблемы с голами, и такая игра, как сегодня, вселяет уверенность.
У меня тоже были сложности с результативностью, и поэтому очень хорошо забивать снова. Сейчас все в раздевалке счастливы. Можно порадоваться несколько минут и уже начинать готовиться к следующей игре.
Нельзя быть довольными одной победой. Мы движемся вперед, у «Трактора» все будет хорошо», – сказал нападающий «Трактора».
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