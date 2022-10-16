Знарок о 6-м поражении подряд: «Моментами я был доволен, но это совершенно не наша игра. Психологически просели, может быть»

высказался после матча против (2:5).

«Ак Барс» потерпел шестое поражение подряд – это новый клубный антирекорд в регулярных чемпионатах КХЛ.

– Провалили первый период. Моменты были, забивать нужно.

– В первом периоде 3 броска, во втором стало не сильно лучше – 8 бросков. В чем причина?

– Все-таки статистика улучшилась ведь.

– Вы заменили вратаря после четвертой шайбы, не было желания сделать это раньше?

– Мы доверяем тренеру вратарей в этом вопросе.

– «Ак Барс» – одна из лучших команд в меньшинстве в лиге, но сегодня пропустила две шайбы.

– Всякое бывает. Наша команда действительно одна из лучших по игре в меньшинстве, и это меня радует.

– Ранее после поражений вы говорили, что вам нравится игра команды. Сегодня какое мнение?

– И в этой игре моментами я был доволен. Но это совершенно не наша игра.

– Из-за чего так происходит?

– Психологически просели, может быть.

– Как это решать?

– Нужно вылезать из ситуации в любом случае. Наверное, сильнее сплотиться.

– Резервы внутри команды могут помочь? не играет второй матч.

– Кагарлицкий болеет, он уехал из Екатеринбурга домой.

– Вы говорите, что нет проблем с физическим состоянием, сегодня снова защитников оббегали соперники.

– Я не думаю, что это «физика», это индивидуальные ошибки. Мы в третьем периоде все равно добавляем. Если бы мы не первый раз проваливали третий период, можно бы было так говорить, – сказал главный тренер .