Знарок о 6-м поражении подряд: «Моментами я был доволен, но это совершенно не наша игра. Психологически просели, может быть»
Олег Знарок высказался после матча против «Трактора» (2:5).
«Ак Барс» потерпел шестое поражение подряд – это новый клубный антирекорд в регулярных чемпионатах КХЛ.
– Провалили первый период. Моменты были, забивать нужно.
– В первом периоде 3 броска, во втором стало не сильно лучше – 8 бросков. В чем причина?
– Все-таки статистика улучшилась ведь.
– Вы заменили вратаря после четвертой шайбы, не было желания сделать это раньше?
– Мы доверяем тренеру вратарей в этом вопросе.
– «Ак Барс» – одна из лучших команд в меньшинстве в лиге, но сегодня пропустила две шайбы.
– Всякое бывает. Наша команда действительно одна из лучших по игре в меньшинстве, и это меня радует.
– Ранее после поражений вы говорили, что вам нравится игра команды. Сегодня какое мнение?
– И в этой игре моментами я был доволен. Но это совершенно не наша игра.
– Из-за чего так происходит?
– Психологически просели, может быть.
– Как это решать?
– Нужно вылезать из ситуации в любом случае. Наверное, сильнее сплотиться.
– Резервы внутри команды могут помочь? Дмитрий Кагарлицкий не играет второй матч.
– Кагарлицкий болеет, он уехал из Екатеринбурга домой.
– Вы говорите, что нет проблем с физическим состоянием, сегодня снова защитников оббегали соперники.
– Я не думаю, что это «физика», это индивидуальные ошибки. Мы в третьем периоде все равно добавляем. Если бы мы не первый раз проваливали третий период, можно бы было так говорить, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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