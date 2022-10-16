Гатиятулин о 5:2 с «Ак Барсом»: «Командная победа. С первой смены была видна легкость и в движении, и в мысли»

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Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче против «Ак Барса» (5:2).

«У команды получился первый полноценный выходной – позавчера ребята смогли побыть с семьями, отвлечься. Время на восстановление было. Вчера провели тренировки.

Сегодня с первой смены была видна легкость и в движении, и в мысли. Наверное, это стало определяющим моментом.

Командная победа, самоотдача и, конечно, поддержка болельщиков – эти моменты отмечу в сегодняшнем матче», – сказал главный тренер «Трактора».

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