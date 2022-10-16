Мифтахов о настроении в «Ак Барсе»: «Готовимся к матчам в спокойном режиме. Знарок сказал, что все придет. Значит, так и будет»
Амир Мифтахов высказался после поражения от «Трактора» (2:5).
«Ак Барс» проиграл шестой матч подряд – это новый клубный антирекорд в регулярных чемпионатах КХЛ.
– Вы вышли на лед в сложный момент для «Ак Барса», как удалось включиться в игру?
– Это моя работа.
– Непростой матч, принципиальный соперник. Как готовились к игре?
– Готовились так же, как к каждой игре.
– «Трактор» не смог реализовать «5 на 3», вы совершили несколько спасений. Было тяжело?
– Не думаю, что там было что-то тяжелое. Просто ловишь каждый бросок, который летит в тебя.
– Главный тренер сказал, что команда просела психологически, не хватает сплоченности. Как «Ак Барсу» сплотиться?
– Не могу ответить на этот вопрос. Олег Валерьевич [Знарок] не просто так сказал, что все придет. Значит, так и будет.
– У «Ак Барса» рекордная серия поражений за время выступлений в КХЛ. Как относитесь к этой статистике?
– Не смотрю на это. Я вратарь, готовлюсь к матчам несколько иначе.
– Какое настроение сейчас в команде?
– Готовимся к каждому матчу в спокойном, обычном режиме.
– Команда понимает, как исправить эту ситуацию?
– Конечно, знает, – сказал вратарь «Ак Барса».
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