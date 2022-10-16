Мифтахов о настроении в «Ак Барсе»: «Готовимся к матчам в спокойном режиме. Знарок сказал, что все придет. Значит, так и будет»

высказался после поражения от «Трактора» (2:5).

«Ак Барс» проиграл шестой матч подряд – это новый клубный антирекорд в регулярных чемпионатах КХЛ.

– Вы вышли на лед в сложный момент для , как удалось включиться в игру?

– Это моя работа.

– Непростой матч, принципиальный соперник. Как готовились к игре?

– Готовились так же, как к каждой игре.

– не смог реализовать «5 на 3», вы совершили несколько спасений. Было тяжело?

– Не думаю, что там было что-то тяжелое. Просто ловишь каждый бросок, который летит в тебя.

– Главный тренер сказал, что команда просела психологически, не хватает сплоченности. Как «Ак Барсу» сплотиться?

– Не могу ответить на этот вопрос. Олег Валерьевич [Знарок] не просто так сказал, что все придет. Значит, так и будет.

– У «Ак Барса» рекордная серия поражений за время выступлений в . Как относитесь к этой статистике?

– Не смотрю на это. Я вратарь, готовлюсь к матчам несколько иначе.

– Какое настроение сейчас в команде?

– Готовимся к каждому матчу в спокойном, обычном режиме.

– Команда понимает, как исправить эту ситуацию?

– Конечно, знает, – сказал вратарь «Ак Барса».