Максим Сушинский: «Знарку не надо уходить, в этом нет смысла. Раздора внутри «Ак Барса» я не вижу»
Максим Сушинский поделился мыслями о выступлении «Ак Барса».
Команда тренера Олега Знарка проиграла пять последних матчей.
«Команда же не за один день строится. Тем более, если вспомнить, то и «Динамо» Знарка тоже нехорошо стартовало в регулярке, но два года подряд были чемпионами.
У «Ак Барса» еще все впереди, а сам Знарок не будет сворачивать со своего пути. Ребятам надо собраться и найти свою оптимальную форму.
Выберется ли казанский клуб из кризиса? Конечно, выберется. У них серьезный подбор игроков, которые помогут себе и тренеру выйти из сложившейся ситуации.
Знарку не надо уходить. Не люблю, когда тренеров меняют на переправе. В этом нет никакого смысла. Если будет конфликт, то это возможно. Раздора внутри «Ак Барса» я не вижу. Если у команды нормальная рабочая обстановка, то они обязательно вылезут из этой серии без побед», – сказал чемпион мира.
Комментарии