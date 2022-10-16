Бабенко о 5 подряд поражениях «Ак Барса»: «Равнодушных у нас нет, эта ситуация всех не устраивает. Болельщикам надо потерпеть, а нам – переломить игру»

Тренер высказался о серии из 5 поражений подряд.

После 17 матчей казанский клуб идет на 6-м месте в таблице Восточной конференции с 20 очками.

– Как ни крути, в первую очередь все смотрят на результат. У нас в команде нет равнодушных. Всех не устраивает та ситуация, в которой мы находимся. Выход только один – болельщикам надо потерпеть, а нам надо переломить игру, встать на позитивные рельсы.

– От команды большие ожидания. Это давит на ребят?

– Все всё прекрасно понимают. Каждая команда сейчас играет приблизительно в один и тот же хоккей, каждый разбирает соперника, делает какие-то свои вещи. Нам надо хладнокровнее относиться к нашим голевым моментам, которых мы создаём достаточно много. Как только мы переломим эту неудачную полосу, всё будет хорошо.

– Овертаймы и буллиты забирают силы. Постараетесь не доводить игру до дополнительного времени?

– Силы тратятся всегда. Другое дело, когда есть победная серия, силы быстрее восстанавливаются. Когда ты выигрываешь, у тебя более позитивные эмоции. Надо сейчас настраиваться на каждого соперника. Необходимо сделать этот шаг, почувствовать уверенность, сбросить этот груз и начать получать удовольствие от хоккея, – сказал Бабенко.