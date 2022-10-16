Купер после 2:6 в матче с «Питтсбургом»: «Тампа» каждый год становится другой. Нам нужно найти себя»

Джон Купер высказался о ситуации в после поражения от (2:6).

«Каждый год мы становимся другой командой. Нам нужно немножко найти себя.

Но в основном все сводится к тому, что если мы не владеем шайбой и допускаем потери, особенно играя с такими командами, то вечер так или иначе будет тяжелым.

За последние годы мы прошли через некоторые взлеты и падения. Сейчас у нас сложный старт, без сомнений», – сказал .