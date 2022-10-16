Купер после 2:6 в матче с «Питтсбургом»: «Тампа» каждый год становится другой. Нам нужно найти себя»
Джон Купер высказался о ситуации в «Тампе» после поражения от «Питтсбурга» (2:6).
«Каждый год мы становимся другой командой. Нам нужно немножко найти себя.
Но в основном все сводится к тому, что если мы не владеем шайбой и допускаем потери, особенно играя с такими командами, то вечер так или иначе будет тяжелым.
За последние годы мы прошли через некоторые взлеты и падения. Сейчас у нас сложный старт, без сомнений», – сказал Джон Купер.
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