Купер после 2:6 в матче с «Питтсбургом»: «Тампа» каждый год становится другой. Нам нужно найти себя»

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Джон Купер высказался о ситуации в «Тампе» после поражения от «Питтсбурга» (2:6). 

«Каждый год мы становимся другой командой. Нам нужно немножко найти себя.

Но в основном все сводится к тому, что если мы не владеем шайбой и допускаем потери, особенно играя с такими командами, то вечер так или иначе будет тяжелым. 

За последние годы мы прошли через некоторые взлеты и падения. Сейчас у нас сложный старт, без сомнений», – сказал Джон Купер

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