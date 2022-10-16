Карандин о наказаниях Разина: «КХЛ – не чья-то частная лавочка, а наша общая и самая лучшая лига. СДК должен не допустить сведения личных счетов»
Юрий Карандин призвал СДК КХЛ рассмотреть вопрос со штрафами Андрея Разина.
По ходу этого сезона главный тренер «Северстали» был сначала оштрафован на 300 тысяч рублей за обсуждение судейства, затем дисквалифицирован на 1 матч со штрафом на клуб в размере 500 тысяч рублей.
– На мой взгляд, на СДК нужно рассмотреть очередной денежный штраф главного тренера «Северстали» Андрея Разина.
Для меня загадка, почему в хоккее можно критиковать игроков и тренеров, но нельзя критиковать судей. Тем более что Разина реально затерроризировали удалениями в концовках при равном счете.
Я считаю, что КХЛ – не чья-то частная лавочка, а наша общая и самая лучшая лига. Значит, СДК должен разобраться и не допустить сведения личных счетов.
– Эти удаления «Северстали» в концовках – стечение обстоятельств?
– В нашем хоккее все умеют читать правила между строк и все понимают, откуда ветер дует. Так что никаких стечений.
Меня немного удивляет, что молчат коллеги Разина. Сейчас показательной жертвой сделали его, но потом может прийти время и других тренеров. Думайте на ход вперед! – сказал бывший советский арбитр.
Разин после дисквалификации: «Алексей, когда тебя выгонят, ты будешь сосать лапу. И когда будешь сглатывать, вспоминай меня»
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