Защита «Айлендерс» с 5 голами «Анахайму», Кемпе и Хинтц – звезды дня в НХЛ
Защита «Айлендерс» с 5 голами «Анахайму», Кемпе и Хинтц – звезды дня в НХЛ.
Первая звезда – линия защиты «Айлендерс». На долю игроков обороны клуба с Лонг-Айленда пришлись 5 из 7 голов команды в матче с «Анахаймом» (7:1).
Дубли сделали Скотт Мэйфилд и Робин Сало, еще одну шайбу забросил Ноа Добсон.
Вторая звезда – форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе с 3 (2+1) очками в матче с «Миннесотой» (7:6).
Третья звезда – форвард «Далласа» Роопе Хинтц с 3 (2+1) очками в матче с «Нэшвиллом» (5:1).
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