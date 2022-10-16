Защита «Айлендерс» с 5 голами «Анахайму», Кемпе и Хинтц – звезды дня в НХЛ.

Защита «Айлендерс» с 5 голами «Анахайму», Кемпе и Хинтц – звезды дня в .

Первая звезда – линия защиты . На долю игроков обороны клуба с Лонг-Айленда пришлись 5 из 7 голов команды в матче с «Анахаймом» (7:1).

Дубли сделали Скотт Мэйфилд и Робин Сало, еще одну шайбу забросил Ноа Добсон.

Вторая звезда – форвард Адриан Кемпе с 3 (2+1) очками в матче с «Миннесотой» (7:6).

Третья звезда – форвард с 3 (2+1) очками в матче с «Нэшвиллом» (5:1).