Следственный комитет РФ проверяет Никиту Филатова на причастность к организации договорных матчей в ВХЛ и МХЛ (Mash)
Следственный комитет РФ проверяет Никиту Филатова насчет организации договорных матчей.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Mash.
Предположительно, экс-хоккеист мог участвовать в организации договорных матчей МХЛ и ВХЛ при протекции одной из букмекерских компаний.
Заявление написал москвич Эмиль Музаффаров.
«Он [Артур Хачатурян] организовывает договорные матчи на территории России в МХЛ, ВХЛ, а также за пределами Российской Федерации.
Одним из факторов стало сотрудничество с Никитой Филатовым. Это все задокументировано и передано в Следственный комитет.
Артур Хачатурян рассказывал, как они делали матчи в МХЛ, ВХЛ. То, что Никита Филатов так или иначе с Артуром связан, у меня сомнений нет, я лично их разговор слышал один раз по телефону», – приводит источник слова Музаффарова.
Последним клубом Филатова в КХЛ был «Салават Юлаев», за который он выступал в сезоне-2018/19. Сейчас он работает помощником хоккейного агента Сергея Исакова.
Комментарии