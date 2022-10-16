Следственный комитет РФ проверяет Никиту Филатова на причастность к организации договорных матчей в ВХЛ и МХЛ (Mash)

Следственный комитет РФ проверяет Никиту Филатова насчет организации договорных матчей.

Об этом сообщает со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Предположительно, экс-хоккеист мог участвовать в организации договорных матчей МХЛ и ВХЛ при протекции одной из букмекерских компаний.

Заявление написал москвич Эмиль Музаффаров.

«Он [Артур Хачатурян] организовывает договорные матчи на территории России в МХЛ, ВХЛ, а также за пределами Российской Федерации.

Одним из факторов стало сотрудничество с Никитой Филатовым. Это все задокументировано и передано в Следственный комитет.

Артур Хачатурян рассказывал, как они делали матчи в , . То, что так или иначе с Артуром связан, у меня сомнений нет, я лично их разговор слышал один раз по телефону», – приводит источник слова Музаффарова.

Последним клубом Филатова в был «Салават Юлаев», за который он выступал в сезоне-2018/19. Сейчас он работает помощником хоккейного агента Сергея Исакова.