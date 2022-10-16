Буцаев о 0:5 от СКА: «Витязь» сам себе выстрелил в ногу, заработав много удалений»

Главный тренер подвел итоги матча со (0:5).

«Не могу сказать, что все было плохо, по двум периодам достаточно равная игра. В третьем периоде сами себе выстрелили в ногу, заработав много удалений. С такой командой, как СКА, это непозволительная роскошь, за что нас соперник наказал. Четыре из пяти шайб пропущены в большинстве – это говорит о классе соперника.

Большие претензии ребятам сложно предъявлять, накопилась усталость, седьмая игра через день. Все матчи боевые, плотные. Это был тот день, когда что-то должно было произойти», – сказал .