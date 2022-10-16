Епанчинцев об 1:5 с «Барысом»: «Амур» проиграл из-за серийных голов – за три минуты пропустили три гола»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:5).

«Если говорить по матчу, более-менее первый период. Проиграли из-за серийных голов – за три минуты пропустили три гола. Не смогли вытащить из себя все, что есть.

К сожалению, соперник использовал наши ошибки. Где-то вратари сыграли не в ту игру, которая помогла бы нашей команде хотя бы зацепиться. Это командное поражение, соперник заслужил победу больше», – сказал .