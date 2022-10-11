«Сибирь» проиграла 4 из 5 последних матчей. «Адмирал» заблокировал 28 бросков в игре с новосибирцами
«Сибирь» уступила «Адмиралу» (2:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Это поражение стало для команды Андрея Мартемьянова четвертым в последних пяти играх.
Ранее новосибирцы проиграли «Авангарду» (1:2), «Локомотиву» (1:2) и ЦСКА (0:3), а также обыграли «Сочи» (3:0).
Добавим, что хоккеисты «Адмирала» заблокировали 28 бросков в матче с «Сибирью», из которых 16 – в третьем периоде. Больше всех блок-шотов сделал защитник Колби Уильямс – их на его счету семь.
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