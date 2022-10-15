Двухметровый новичок «Детройта» Седерблум забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

Двухметровый новичок Эльмер Седерблум забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ.

21-летний шведский нападающий (рост – 202 см, вес – 108 кг) стал автором победной шайбы «Ред Уингс» в игре против (3:0).

Седерблум нанес в общей сложности 5 бросков в створ и завершил матч с полезностью «+2». Его признали 1-й звездой.

Клуб выбрал Эльмера на драфте НХЛ-2019 в шестом раунде под общим 159-м номером.