Двухметровый новичок «Детройта» Седерблум забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

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Двухметровый новичок «Детройта» Эльмер Седерблум забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ.

21-летний шведский нападающий (рост – 202 см, вес – 108 кг) стал автором победной шайбы «Ред Уингс» в игре против «Монреаля» (3:0). 

Седерблум нанес в общей сложности 5 бросков в створ и завершил матч с полезностью «+2». Его признали 1-й звездой.

Клуб выбрал Эльмера на драфте НХЛ-2019 в шестом раунде под общим 159-м номером.

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