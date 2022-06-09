«Детройт» подписал контракт с двухметровым форвардом Седерблумом. Он набрал 33 очка в 52 матчах в Швеции

объявил о переходе шведского нападающего с ростом 202 сантиметра.

«Ред Уингс» подписали трехлетний контракт новичка с 20-летним форвардом .

Клуб выбрал его на драфте НХЛ-2019 в шестом раунде под общим 159-м номером.

В прошедшем сезоне нападающий выступал за «Фрелунду» и набрал 33 (21+12) очка в 52 матчах регулярного чемпионата Швеции. В плей-офф на его счету 6 (3+3) баллов в 9 играх.

Седерблум играл за сборную Швеции на МЧМ-2021. На турнире он записал в свой актив 3 (2+1) очка в 5 матчах.