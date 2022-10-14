Саттер из «Калгари» – 11-й тренер в истории НХЛ, одержавший 700 побед

Дэррил Саттер из «Калгари» – 11-й тренер в истории , одержавший 700 побед.

«Флэймс» обыграли «Колорадо» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Саттер стал 11-м тренером в истории лиги, достигшим такой отметки за карьеру.

Выше идут рекордсмен Скотти Боумэн (1244), Джоэл Кенневилл (969), (914), Кен Хичкок (849), Эл Арбур (782), Линди Рафф («Нью-Джерси», 782, продолжает карьеру), Пол Морис («Флорида», 776, продолжает карьеру), Ален Виньо (722), («Вашингтон», 717, продолжает карьеру).

Столько же побед (700) у .

Саттер ранее работал с «Чикаго», «Сан-Хосе», (первый приход, доходил до финала Кубка Стэнли в 2004 году) и «Лос-Анджелесом» (выиграл Кубок Стэнли в 2012 и 2014 годах).