Дэррил Саттер – 8-й тренер в истории НХЛ, выигравший 90+ матчей в плей-офф.
Его «Калгари» обыграл «Даллас» (1:0) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
Рекордсменом НХЛ по числу выигранных матчей в плей-офф является Скотти Боумэн (223). За ним следуют Эл Арбур (123), Джоэл Кенневилл (121), Дик Ирвин (100), Майк Кинэн (96), Пэт Куинн (94), Майк Бэбкок и Саттер (по 90).
Саттер – двукратный обладатель Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (2012, 2014 годы). Кроме того, в 2004 году он доходил до финала с «Флэймс».