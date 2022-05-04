Дэррил Саттер – 8-й тренер в истории НХЛ, выигравший 90+ матчей в плей-офф.

Его обыграл «Даллас» (1:0) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Рекордсменом НХЛ по числу выигранных матчей в плей-офф является (223). За ним следуют Эл Арбур (123), (121), Дик Ирвин (100), (96), Пэт Куинн (94), и Саттер (по 90).

Саттер – двукратный обладатель Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (2012, 2014 годы). Кроме того, в 2004 году он доходил до финала с «Флэймс».