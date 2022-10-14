«Филадельфия» продлила защитника Сэнхайма на 8 лет с кэпхитом 6,25 млн долларов

продлила защитника Трэвиса Сэнхайма на 8 лет с кэпхитом 6,25 млн долларов.

Новое соглашение с 26-летним игроком вступит в силу с сезона-2023/24.

В текущем сезоне у канадца действует последний год контракта с кэпхитом 4,675 миллиона долларов.

Сэнхайм был выбран «Флайерс» под общим 17-м номером на драфте НХЛ-2014. Он провел 335 матчей в НХЛ за клуб и набрал 116 (29+87) очков при полезности «минус 19» и 131 минуте штрафа.

В 20 матчах Кубка Стэнли добавил 8 (2+6) баллов.