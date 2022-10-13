Александр Пашков: «Кризис Знарка необъясним – у «Ак Барса» нормальный календарь, лучший в лиге подбор игроков»
Александр Пашков поделился мыслями о работе Олега Знарка в «Ак Барсе».
«Главный тренер всегда за все отвечает. Увидели это несколько дней назад на примере Омска и Дмитрия Рябыкина, на которого «Авангард» списал все неудачи. Со стороны это выглядело некрасиво, ведь у команды явный дисбаланс в комплектации.
Но у Рябыкина хотя бы есть много смягчающих обстоятельств – он уже в дебюте попал под 12-матчевый выезд, плюс особо не участвовал в клубной селекции.
Кризис Омска хотя бы понятен, а вот кризис Знарка необъясним – у «Ак Барса» нормальный календарь, тренер опытный, имел прямое отношение к подбору игроков, который объективно лучший в лиге. И тут – такой тяжелый старт...» – сказал олимпийский чемпион.
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