Крейчи вышел на 6-е место по голевым передачам в истории «Бостона»

вошел в топ-6 ассистентов в истории «Бостона».

Нападающий набрал 3 (1+2) очка в стартовом матче чемпионата с «Вашингтоном» (5:2).

Теперь на его счету 733 (216+517) балла в 963 играх НХЛ.

Он обошел Уэйна Кэшмана (516 ассистов) и вышел на 6-е место по голевым передачам в истории «Брюинс».

5-е место занимает (553). Рекорд принадлежит Рэю Бурку (1111).

В прошлом сезоне Крейчи выступал в Чехии за свой родной клуб «Оломоуц». За нападающий проводит уже 16-й сезон.