Крейчи вышел на 6-е место по голевым передачам в истории «Бостона»
Давид Крейчи вошел в топ-6 ассистентов в истории «Бостона».
Нападающий набрал 3 (1+2) очка в стартовом матче чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (5:2).
Теперь на его счету 733 (216+517) балла в 963 играх НХЛ.
Он обошел Уэйна Кэшмана (516 ассистов) и вышел на 6-е место по голевым передачам в истории «Брюинс».
5-е место занимает Фил Эспозито (553). Рекорд принадлежит Рэю Бурку (1111).
В прошлом сезоне Крейчи выступал в Чехии за свой родной клуб «Оломоуц». За «Бостон» нападающий проводит уже 16-й сезон.
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