Кэссиди об увольнении из «Бостона»: «Не верю, что тут есть какая-то связь с решениями Крейчи и Бержерона»

Брюс Кэссиди не верит, что его увольнение из повлияло на возвращение Бержерона.

«Брюинс» уволили 57-летнего специалиста в июне. Через неделю он возглавил .

Форварды Патрис Бержерон и подписали контракты сроком на один год в августе.

«С Патрисом мы говорили в конце сезона. Он был откровенен и сказал: «Мне потребуется некоторое время, чтобы определиться с будущим».

Я не думаю, что решение, которое клуб принял в отношении меня, имело какое-либо отношение к Бержи. Он играл при разных тренерах, в последние сезоны его результативность подросла. Он снова выиграл «Селки».

Так что я не верю в то, что тут есть какая-то связь с решениями Бержерона и Крейчи. У них были хорошие сезоны в то время, когда я был в команде.

Давид в прошлом году был с нами максимально откровенен. Он сказал нам, что его родители стали старше. Он хотел, чтобы его дети познакомились с бабушкой и дедушкой. Кроме того, наложилась ситуация с ковидом, так что он собирался вернуться домой. Надолго ли? Тогда он сказал, что не знает. Но не исключил возможности своего возвращения в «Бостон».

Разногласий у нас никогда не было. Он всегда хотел играть с Давидом Пастрняком. Кто бы не хотел, да? Он был первым, кто признал это. Надеюсь, он получит свой шанс в этом сезоне.

Повлияло ли мое увольнение на решение отозвать запрос об обмене? Ответить может только он сам. Думаю, что он хорошо провел концовку сезона.

Были разные моменты, из-за которых ему захотелось уйти. Мы подписали Тэйлора Холла, у Брэда Маршанда долгосрочный контракт. Так что были проблемы с тем, чтобы он мог подняться в составе, играя слева. Я думаю, что ему помогла смена фланга», – сказал Кэссиди.