Макдэвид набрал 30 очков в розыгрыше плей-офф за 15 матчей. Быстрее в истории НХЛ были только Гретцки, Лемье и Мессье

набрал 30 очков в розыгрыше плей-офф за 15 матчей.

Капитан «Эдмонтона» забил гол в третьем матче финала Запада с «Колорадо» (2:4) в Кубке Стэнли (0-3 в серии).

Канадец набрал 30 (9+21) очков в 15 матчах в текущем плей-офф . Он возглавляет гонку бомбардиров.

Быстрее него до этой отметки в истории лиги добирались только 3 игрока. Это Уэйн Гретцки («Эдмонтон», 11 матчей в 1983 году, 12 – в 1985 и 14 – в 1988), («Питтсбург», 13 – в 1992) и ( , 14 – в 1988).

Столько же матчей хватило Рику Миддлтону («Бостон», 15, 1983).

Рекорд по очкам за один плей-офф удерживает Гретцки (47 в 1985 году).