Макдэвид набрал 30 очков в розыгрыше плей-офф за 15 матчей. Быстрее в истории НХЛ были только Гретцки, Лемье и Мессье

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Коннор Макдэвид набрал 30 очков в розыгрыше плей-офф за 15 матчей.

Капитан «Эдмонтона» забил гол в третьем матче финала Запада с «Колорадо» (2:4) в Кубке Стэнли (0-3 в серии).

Канадец набрал 30 (9+21) очков в 15 матчах в текущем плей-офф НХЛ. Он возглавляет гонку бомбардиров. 

Быстрее него до этой отметки в истории лиги добирались только 3 игрока. Это Уэйн Гретцки («Эдмонтон», 11 матчей в 1983 году, 12 – в 1985 и 14 – в 1988), Марио Лемье («Питтсбург», 13 – в 1992) и Марк Мессье («Эдмонтон», 14 – в 1988). 

Столько же матчей хватило Рику Миддлтону («Бостон», 15, 1983). 

Рекорд по очкам за один плей-офф удерживает Гретцки (47 в 1985 году).

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