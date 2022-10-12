Никишин о канадцах из минского «Динамо»: «Ничем не удивили, разве что маты на русском знают»
Защитник СКА Александр Никишин сказал, что канадцы из минского «Динамо» ругаются по-русски.
Клуб из Санкт-Петербурга обыграл белорусскую команду (3:2 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Игра сложная, но забили нужные голы, плюс, и вратарь подтащил. Благодарны [Саше Самонову] и будем идти дальше, продлевать серию.
– Минские канадцы вас удивили сегодня?
– Нет, ничем не удивили, разве что маты на русском знают, – сказал Никишин.
Комментарии