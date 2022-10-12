Глотов о 2 победных голах подряд: «У СКА мозаика – без каждого кубика не собирается. Не так важно, какой пазлик последний»

высказался о победной шайбе в ворота минского «Динамо».

победил команду из Беларуси (3:2 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Прошлая игра с выглядела убедительнее. Что произошло: вы стали слабее или соперник сильнее?

– Думаю, соперник на нас хорошо настроился. Я бы не сказал, что мы сдали. Можем гораздо лучше играть, 100%. Нужно быть поактивнее, давить, не пропускать такие шайбы, как в первом периоде. Отвечаю на ваш вопрос: мы слабее не стали, соперник сильнее — тоже. Просто так сложилась игра.

– И в прошлой, и в этой игре вы забросили победные шайбы…

– Это приятное стечение обстоятельств. Если будет так продолжаться – я не против. У нас маленькая мозаика – без каждого кубика картинка не собирается. Не так важно, какой пазлик вставлять последним, но в этой игре крайним оказался мой. Слава богу, что так вышло. Но самое главное – командная победа, – сказал форвард клуба из Санкт-Петербурга.

Глотов забил 3 гола в 7 матчах за СКА. В «Сочи» было 0 шайб в 7 играх