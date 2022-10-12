Стэмкос об 1:3 с «Рейнджерс»: «Первая игра, исполнение было не на уровне. Они выиграли битву спецбригад»

высказался о поражении от .

«Лайтнинг» начали новый сезон с поражения в Нью-Йорке – 1:3.

«Первая игра. Исполнение было не на уровне. Было много игры в неравных составах, они выиграли битву спецбригад – забили и в меньшинстве, и в большинстве.

Мы говорили о том, что многовато удаляемся, я тоже схватил штраф. Нужно приложить усилия и улучшить исполнение», – сказал капитан «молний», ставший автором единственного гола своей команды в матче.