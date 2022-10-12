Юрзинов о Санкт-Петербурге: «Сегодня это хоккейный лидер России. Питер – город хоккея, и он кипит!»

считает, что Санкт-Петербург стал главным хоккейным центром России.

– Ваша командировка в недавно завершилась. Удивлены тем, что армейский клуб набирает очки во всех 17 матчах чемпионата?

– Честно скажу, по итогам моей поездки восхищен не столько уникальным результатом СКА, ведь очки – это дело наживное и большие клубы считают их весной. Восхищен прежде всего той хоккейной атмосферой, которую увидел в СКА, во всех командах армейской вертикали, в Санкт-Петербурге в целом. Питер – город хоккея, и он кипит!

В свое время еще в СССР мы очень многое сделали для того, чтобы Москва и ее пригород Новогорск стали хоккейным центром страны. Но по большому счету вся эта история осталась в XX веке. Сегодня хоккейный лидер России – это Санкт-Петербург. И я надеюсь, что многие исторические центры – например, Москва, Омск, Челябинск, Казань, Уфа, Ярославль – будут стремительно подтягиваться.

– В чем проявляется лидерство Санкт-Петербурга?

– Современнейшая хоккейная инфраструктура – это первое. Создание вокруг хоккея атмосферы праздника и аншлагов – это второе. Специальная работа с молодежью, ее привлечение как на лед, так и на трибуны – это третье. Вот я вернулся домой – а в глазах счастливые детские лица, которые болеют хоккеем и своими командами.

Честно скажу, побывав в Санкт-Петербурге, помолодел душой. Я уже работал в СКА в середине прошлого десятилетия, во времена президента КХЛ Александра Медведева. С тех пор армейцы сделали огромный шаг вперед и только укрепили свое лидерство, – сказал бывший тренер сборной СССР.