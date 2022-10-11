«Колорадо» представил дизайн чемпионских перстней за победу в Кубке Стэнли.

представил дизайн чемпионских перстней за победу в Кубке Стэнли.

Клуб из Денвера выиграл трофей в 3-й раз в своей истории (ранее – в 1996 и 2001 году).

Награды изготовлены из 14-каратного белого золота и украшены бриллиантами, рубинами и сапфирами.

Логотип «Эвеланш» выполнен из 6 рубинов индивидуальной огранки, что символизирует 6 матчей в финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой» (4-2).

Общий вес драгоценных камней составляет 18,5 карата.

Фото: твиттер «Колорадо».