поделился мнением о в Омске.

– Вы уже были на «Арене Омск»?

– Да, несколько раз. Это не арена, а чудесный замок. Дворец стандартов .

Ну да, не такая большая вместимость, как в Северной Америке, – 12 тысяч мест. Но арена очень комфортабельная, презентабельная, дизайнерская. Это произведение искусства.

– Трудно ли было эти четыре года играть вне Омска – в Балашихе?

– Это были тяжелые новости. Но Александр Крылов и тогда сделали все для переезда. Отправили команду в Финляндию на несколько недель, пока «Авангарду» искали новый дом. Они ездили по России, изучая, где потенциально может быть арена. Наконец, нашли Балашиху. И это был невероятный вариант.

Мы получили и развили новую фан-базу, при этом сохранили болельщиков в Омске. За четыре года один раз вышли в финал плей-офф, а в другой завоевали Кубок Гагарина. Я бы сказал, что переезд в Балашиху был тяжелым, но в итоге неплохим решением.

– Четыре года – это слишком долго.

– Ну, а что поделаешь? На постройку такой арены нужно время. Потребовалось большое планирование, в стройке шли шаг за шагом, и наконец, омские болельщики получили новый дом.

– Как вам домашняя раздевалка «Авангарда»?

– Да, ее проектировали последние несколько лет – и сделали именно такой, как было задумано людьми из клуба. Там все прекрасно – круглая раздевалка, комната тренера, тренажерный зал, другие моменты для игроков. Я ходил недавно на тренировку «Авангарда», смотрел в глаза ребят – и видел, что они счастливы, – сказал бывший главный тренер , а ныне консультант академии клуба.

На месте «Арены-Омск», которая взбесила Абрамовича и развалилась за 11 лет, теперь уникальный стадион. Кто и за сколько это провернул?