Илья Воробьев: «Голдобина не готовят на обмен. Он хорош, когда бежит. Если стоит, то превращается в среднего игрока»

объяснил, почему Николай Голдобин не попадает в состав .

Нападающий не играет с 15 сентября.

– Команда выиграла шесть матчей подряд. Эта серия как-то влияет на время, которое проводит вне заявки? Победный состав не меняют.

– И да, и нет.

– И все же – нет сейчас четкого ответа по Голдобину? Просто чтобы не множить слухи, которых очень много, вплоть до того, что его готовят на обмен.

– На обмен его точно не готовят. Его готовят, чтобы он показывал свой лучший хоккей.

– Как это работает, можете рассказать? Когда такого состоявшегося игрока оставляют вне заявки. Он должен что-то внутри себя поменять? Иначе относиться к тренировочному процессу? Отношение к делу?

– Всего понемногу. Тут вы правы во всех отношениях. Коля Голдобин хорош, когда он бежит, когда он двигает ногами. Если он стоит – то тогда он превращается в среднего игрока.

– То есть больше вопрос психологии, а не физического состояния?

– Если это просто обычный игрок, рабочий пахарь, то от него одни ожидания – с этим легче, тут все понятно.

А если это снайпер, игрок, который должен забивать, обыгрывать, то там ожидания совершенно другие, – сказал главный тренер магнитогорцев.