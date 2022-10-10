20-летний форвард системы «Миннесоты» Новак победил рак: «Спасибо врачам. Вы мои герои»

Нападающий системы «Миннесоты» Павел Новак сообщил, что победил рак.

«После нескольких месяцев неприятностей я рад поделиться с вами тем, что победил рак. Нет лучшего чувства, чем снова быть здоровым.

Хочу сказать спасибо всем врачам, которые помогли мне справиться с этим. Вы мои герои.

Большое спасибо моим родителям, сестре и девушке, которые всегда поддерживали меня. Без вас это бы не получилось.

Также спасибо всем, кто молился за меня! Я действительно с нетерпением жду того, что ждет меня в будущем» – говорится в заявлении 20-летнего форварда.

Новак был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ-2020 под 146-м номером.

В сезоне-2021/22 он играл в Западной хоккейной лиге. В 65 матчах он набрал 73 (30+43) балла.