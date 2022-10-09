Форвард «Амура» Комаров дисквалифицирован на 1 матч за удар в голову Иванову из «Локомотива»

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Форвард «Амура» Виктор Комаров дисквалифицирован на 1 матч.

Игрок хабаровского клуба был удален до конца игры с «Локомотивом» (1:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

В первом периоде при счете 0:0 Комаров нанес удар в голову форварду ярославцев Георгию Иванову.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Амура» Виктора Комарова по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ. 

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