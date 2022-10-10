Третьяк о Брежневе: «Он меня взасос поцеловал. Я до сих пор немой, хотя уже сколько лет прошло»

поделился воспоминаниями о встрече с Леонидом Брежневым.

«Брежнев очень любил хоккей. Тогда по телевизору шли только три программы – это сейчас смотри, что хочешь – по одной из программ показывали хоккей.

В 1981 году мы выиграли Кубок Канады. Заодно купили в стране кепку, шайбы – хотели их отдать министру спорта, а он их передаст генсеку Брежневу. Следом у нас шел Приз «Известий», играем против финнов, и в первом перерыве к нам в раздевалку вбегает министр спорта и говорит, что капитану и мне нужно идти к Брежневу и Черненко вручать подарки. В итоге перерыв продлили до 35 минут: финны так и не догадались, почему так произошло.

Мы побежали к Брежневу. Я захожу, подошел к нему, а он меня взасос поцеловал. Я до сих пор немой, хотя уже сколько лет прошло. Он любил целоваться взасос.

После я говорю: «Спасибо, что хоккею уделяете внимание». В процессе разговора он заметил, мол, почему у вас на спине какие-то мелко написанные непонятные фамилии сзади. Не разберу. Министр подходит, отвечает за меня, что приехали команды из Европы, поэтому на английском языке. За ночь всем перешили фамилии, чтобы все их увидели», – заявил президент и бывший вратарь сборной СССР.