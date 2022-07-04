Дебраск отозвал запрос на обмен из «Бостона». Форвард хочет остаться

передумал уходить из .

Информация о том, что канадец попросил руководство клуба обменять его в другую команду, появилась в ноябре 2021 года.

Однако теперь хоккеист хотел бы остаться в составе «Брюинс».

Рик Валетт, представитель Дебраска, на прошлой неделе встретился с генеральным менеджером Доном Суини и сообщил ему о том, что запрос на обмен отозван.

В прошедшем сезоне нападающий набрал 42 (25+17) очка в 77 матчах регулярного чемпионата . В среднем он проводил на льду 15:01.