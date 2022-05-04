Барков, Крайдер, Хедман, О′Райлли, Кадри – в списке претендентов на «Кинг Клэнси Трофи»

Стал известен список кандидатов на «Кинг Клэнси Трофи».
Это награда, вручаемая игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.
«Анахайм»: Райан Гецлаф;
«Аризона»: Эндрю Лэдд;
«Бостон»: Ник Фолиньо;
«Баффало»: Джефф Скиннер;
«Калгари»: Микаэль Баклунд;
«Каролина»: Джордан Стаал;
«Чикаго»: Коннор Мерфи;
«Колорадо»: Назем Кадри;
«Коламбус»: Джек Рословик;
«Даллас»: Джейсон Робертсон;
«Детройт»: Алекс Неделькович;
«Эдмонтон»: Дарнелл Нерс;
«Лос-Анджелес»: Кэл Петерсен;
«Миннесота»: Мэтт Дамба;
«Монреаль»: Джейк Аллен;
«Нэшвилл»: Люк Канин;
«Нью-Джерси»: Пи Кей Суббан;
«Айлендерс»: Андерс Ли;
«Рейнджерс»: Крис Крайдер;
«Оттава»: Ник Холден;
«Филадельфия»: Скотт Лоутон;
«Питтсбург»: Брайан Раст;
«Сан-Хосе»: Мэттью Ньето;
«Сиэтл»: Джейден Шварц;
«Сент-Луис»: Райан О’Райлли;
«Тампа»: Виктор Хедман;
«Торонто»: Уэйн Симмондс;
«Ванкувер»: Бо Хорват;
«Вегас»: Макс Пачиоретти;
«Вашингтон»: Гарнет Хэтэуэй;
«Виннипег»: Джош Моррисси.