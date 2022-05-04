Барков, Крайдер, Хедман, О′Райлли, Кадри – в списке претендентов на «Кинг Клэнси Трофи»

Стал известен список кандидатов на «Кинг Клэнси Трофи».

Это награда, вручаемая игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.

: Райан Гецлаф;

: Эндрю Лэдд;

: Ник Фолиньо;

: Джефф Скиннер;

: Микаэль Баклунд;

: Джордан Стаал;

: Коннор Мерфи;

: Назем Кадри;

: Джек Рословик;

: Джейсон Робертсон;

: Алекс Неделькович;

: Дарнелл Нерс;

: ;

: Кэл Петерсен;

«Миннесота»: Мэтт Дамба;

«Монреаль»: Джейк Аллен;

«Нэшвилл»: Люк Канин;

«Нью-Джерси»: Пи Кей Суббан;

«Айлендерс»: Андерс Ли;

«Рейнджерс»: Крис Крайдер;

«Оттава»: Ник Холден;

«Филадельфия»: Скотт Лоутон;

«Питтсбург»: Брайан Раст;

«Сан-Хосе»: Мэттью Ньето;

«Сиэтл»: Джейден Шварц;

«Сент-Луис»: Райан О’Райлли;

«Тампа»: Виктор Хедман;

«Торонто»: Уэйн Симмондс;

«Ванкувер»: Бо Хорват;

«Вегас»: Макс Пачиоретти;

«Вашингтон»: Гарнет Хэтэуэй;

«Виннипег»: Джош Моррисси.