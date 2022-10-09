Гатиятулин о «Тракторе»: «Ребята пластаются в каждом игровом моменте. Где-то не хватает везения, оно придет через работу»

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Анвар Гатиятулин высказался после пятого поражения «Трактора» подряд.

Главный тренер челябинского клуба прокомментировал итоги матча Фонбет чемпионата КХЛ против Северстали (3:4 Б).

– Равная игра. Хорошо провели второй период, сумели создать неплохие моменты, не смогли их реализовать. В буллитной серии соперник был точнее. 

– Видите ли вы прогресс в последних матчах? В чем нужно добавить?

– В реализации, в уверенности.

Видно, что ребята пластаются в каждом матче, в каждом игровом моменте. Где-то не хватает везения. Оно придет через работу, – сказал Гатиятулин.

«Трактор» проиграл 5 матчей подряд и занимает последнее место в Восточной конференции

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