Гатиятулин о «Тракторе»: «Ребята пластаются в каждом игровом моменте. Где-то не хватает везения, оно придет через работу»
Анвар Гатиятулин высказался после пятого поражения «Трактора» подряд.
Главный тренер челябинского клуба прокомментировал итоги матча Фонбет чемпионата КХЛ против Северстали (3:4 Б).
– Равная игра. Хорошо провели второй период, сумели создать неплохие моменты, не смогли их реализовать. В буллитной серии соперник был точнее.
– Видите ли вы прогресс в последних матчах? В чем нужно добавить?
– В реализации, в уверенности.
Видно, что ребята пластаются в каждом матче, в каждом игровом моменте. Где-то не хватает везения. Оно придет через работу, – сказал Гатиятулин.
«Трактор» проиграл 5 матчей подряд и занимает последнее место в Восточной конференции
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