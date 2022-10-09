Наместников о хет-трике «Флориде»: «Голы прибавляют уверенности. И в сезоне продолжу в том же духе, надеюсь»

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Владислав Наместников надеется, что за хет-триком на предсезонке последуют голы в регулярке. 

Нападающий «Тампы» набрал 4 (3+1) очка в выставочном матче с «Флоридой» (5:2). 

«Голы прибавляют уверенности, но слишком много значения этому придавать не стоит. В регулярном чемпионате все будет по-другому. 

Конечно, было приятно забросить несколько шайб. Надеюсь, что и в сезоне продолжу в том же духе. 

Атмосфера на игре была отличной, болельщики были великолепны. Было приятно выиграть», – сказал Наместников. 

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