Наместников о хет-трике «Флориде»: «Голы прибавляют уверенности. И в сезоне продолжу в том же духе, надеюсь»

надеется, что за хет-триком на предсезонке последуют голы в регулярке.

Нападающий набрал 4 (3+1) очка в выставочном матче с «Флоридой» (5:2).

«Голы прибавляют уверенности, но слишком много значения этому придавать не стоит. В регулярном чемпионате все будет по-другому.

Конечно, было приятно забросить несколько шайб. Надеюсь, что и в сезоне продолжу в том же духе.

Атмосфера на игре была отличной, болельщики были великолепны. Было приятно выиграть», – сказал Наместников.