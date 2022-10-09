Кашников о драке с Кормье: «Применил силовой по правилам, он попросился «поговорить». Принял бой, провел его достойно, считаю»

Защитник Евгений Кашников рассказал о драке с Патрисом Кормье.

19-летний игрок нижнекамского клуба вступил в драку с форвардом на 55-й минуте матча Фонбет Чемпионата КХЛ.

В результате игроки получили по 5 минут штрафа. Победа в игре осталась за «Нефтехимиком» (4:3).

– Мы здорово начали игру. Повели в счете. Были еще моменты в большинстве, но пропустили в меньшинстве: там был неудачный отскок. Когда начали проигрывать, то собрались. Отыграли до конца второго периода. В третьем периоде наши уверенные атаки помогли нам довести игру до победы.

– С чего началась твоя потасовка с ?

– Был заброс в зону. Я по всем правилам применил силовой прием против соперника. Тут же подъехал Кормье и попросился «поговорить». Ну я и принял бой. Считаю провел его достойно.

– Все же за счет чего сегодня «Нефтехимику» удалось победу одержать?

– Мы здорово сыграли в обороне. Ошибок нет лишь у тех, кто не играет. Ошибки будут всегда. У нас были моменты, и мы их реализовывали. Забили хорошие голы, а в конце снова строго сыграли в обороне. Ловили броски на себя, и Эмиль Гарипов сыграл хорошо. Все молодчики!

– После приезда из-за океана ты тут уже адаптировался?

– Конечно. Там был юниорский хоккей, а тут уже на предсезонке понял, что не нужно вперед лететь сломя голову. Самое главное – это надежно сыграть в обороне. Тем более защитнику. Если есть момент, то можно и подключится к атаке, – сказал Кашников.