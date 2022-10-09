Защитник «Красной Армии» Дуда о первом удалении в МХЛ в 120-м матче: «Как и обещал, посмотрел в глаза судьи. Увидел в них решительность»

Защитник высказался о первом удалении в МХЛ в 120-м матче.

Игрок получил 2 минуты штрафа за подножку в матче Olimpbet Чемпионата МХЛ против «Алмаза» (1:2).

Он не удалялся ни разу в 119 первых матчах в лиге, проводя более 20 минут за игру в среднем. Это рекорд МХЛ.

«В этом эпизоде неаккуратно сыграл, не было никакого злого умысла. Оставил клюшку у ноги соперника, он начал делать перебежку и споткнулся.

Не знаю, было там нарушение или нет, но если удалили – значит было за что. Как и обещал, я посмотрел в глаза судьи, увидел в них решительность, так что он все сделал правильно.

Думаю, что после первого удаления моя игра не изменится. Просто эта серия закончилась, можно сказать, что начинается новый этап», – сказал 18-летний игрок.

Отметим, что во втором матче с «Алмазом» (4:1) Дуда сделал дубль, забросив 23-ю и 24-ю шайбы в лиге.

В системе ЦСКА растет защитник, который умеет забивать после дриблинга. И ни разу не удалялся