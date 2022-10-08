«Каролина» планирует продлить контракт с Джорданом Стаалом в ближайшем будущем
«Каролина» планирует продлить контракт с Джорданом Стаалом в ближайшем будущем.
Генеральный менеджер «Харрикейнс» Дон Уодделл выразил оптимизм по поводу ситуации с новым контрактом 34-летнего капитана команды.
«Мы уже общались по этому поводу, так что нам просто нужно посидеть и поработать.
Думаю, что этого не случится до открытия сезона, но мы рассчитываем обо всем договориться в ближайшем будущем. Мы хотим, чтобы он остался здесь, и он сам хочет того же», – сказал Уодделл.
В следующем году у форварда истекает срок действия 10-летнего контракта на 60 миллионов долларов. Он может стать неограниченно свободным агентом.
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