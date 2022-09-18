Джордан Стаал о будущем: «Хочу играть за «Каролину» так долго, как только смогу»

заявил, что хочет остаться в «Каролине».

В следующем году у 34-летнего форварда истекает срок действия 10-летнего контракта на 60 миллионов долларов. Он может стать неограниченно свободным агентом.

«Хочу играть за «Каролину» так долго, как только смогу. Не знаю, договоримся мы о продлении сейчас, в конце сезона или этого вообще не произойдет. Но я хочу быть именно здесь.

В течение лета мы уже разговаривали с руководством. Думаю, что вскоре вернемся к обсуждению этого вопроса. Посмотрим, что будет дальше.

Мои слова о возможном уходе после седьмого матча с «Рейнджерс»? Слушайте, я был на эмоциях после поражения. Это было через 3 минуты после сирены, наверное.

В тот момент я был сбит с толку этим вопросом, было вообще не до контракта. Сейчас – другое дело», – сказал форвард «Харрикейнс».