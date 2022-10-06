Жамнов считает, что Овечкин будет претендовать на звание лучшего игрока сезона НХЛ: «Шанс есть, что сможет снова забросить 50 шайб»

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Алексей Жамнов видит Александра Овечкина в списке кандидатов на звание лучшего игрока сезона НХЛ.

Главный тренер сборной России поделился ожиданиями от того, как капитан «Вашингтона» выступит в предстоящем сезоне.

«Все сезоны складываются по-разному. Надеюсь, что у Александра получится проявить себя снова.

Я видел его летом и мы вместе катались. По настрою он готов. Самое главное, чтобы травмы не мешали. Такой вид спорта, травматический.

Шанс есть, что Овечкин сможет снова забросить 50 шайб за сезон.

Есть список главных кандидатов, которые могут претендовать на звание лучшего игрока этого сезона. Думаю, он входит в этот список», – заявил Жамнов.

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