Гендиректор «Амура» о Макиннисе: «Русофобская истерия сделала свое дело. Он решил не выступать в КХЛ, опасается за безопасность семьи»

Гендиректор «Амура» сообщил, что американский форвард Райан Макиннис решил покинуть клуб.

«15 сентября мы заключили контракт на сезон-2022/23 с Райаном Макиннисом. Этому предшествовали переговоры, игрок четко озвучил свою готовность приехать в Россию.

Имея на руках подписанный контракт, мы приступили к оформлению необходимых документов для въезда игрока в нашу страну. 30 сентября он получил российскую визу и вскоре после этого должен был прибыть в Хабаровск.

К сожалению, стереотипы и западная русофобская истерия сделали свое дело. 2 октября игрок уведомил нас о том, что принял решение не выступать в КХЛ, так как опасается за безопасность своей семьи. Опыт других легионеров, выступающих в «Амуре» и в КХЛ, его не убедил.

Сейчас мы обратимся в лигу для того, чтобы закрепить за собой спортивные права на Макинниса. Если он в будущем все-таки созреет для выступления в КХЛ, то сможет сделать это только в «Амуре» или с разрешения .

Кроме того, мы видели сообщения о том, что Макиннис подписал контракт с немецким «Адлером». Следим за этой ситуацией и будем реагировать по мере появления точной официальной информации.

Продолжаем поиск легионеров и ждем вас на трибунах в оставшихся матчах домашней серии!» – написал Роман Крамарь в своем телеграм-канале.

Посольство США рекомендует гражданам страны немедленно покинуть Россию. В клубах КХЛ выступают 10 американцев