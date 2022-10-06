Назаров после 3:4 от «Амура»: «Сочи» надо чуть-чуть построже играть в обороне и контролировать клюшки»

подвел итоги матча с (3:4).

– Не понравился результат. Как минимум на одно очко мы сегодня наиграли. Надо, наверное, чуть-чуть построже играть в обороне и контролировать клюшки, потому что эти удаления нам не нужны в конце. А так, третья игра на выезде, Дальний Восток, понимали, что будет тяжело.

Ребята нашли в себе силы, вышли на третий период и сравняли счет, но эта ошибка… Ничего страшного, попытаемся ее исправить, у нас еще одна игра на выезде, готовимся.

– Говоря про ошибку, имеете ввиду момент, когда Артем Николаев намудрил во время выхода из зоны?

– Там череда ошибок. Не хочется фамилии называть, все-таки это пресс-конференция, это мои хоккеисты. Была череда ошибок, две-три ошибки, они прямо пошли-пошли-пошли одна за другой, и в концовке мы пропустили шайбу. Ничего страшного, разберем и будем готовиться к следующей игре.

– В первом периоде команда четырежды бросила в створ. Это тоже связано с выездом на Дальний Восток?

– Безусловно, тяжело здесь играть – все мы это понимаем. Но и когда команды с Дальнего Востока приезжают к нам в гости, им тоже тяжело играть. Тут все в равных условиях.

Ребята – молодцы, в третьем периоде нашли силы, нашли в себе эмоции, сравняли игру. Но опять же, не повезло, можно сказать. Ну а так, в целом, по движению мне понравилось.

– Насколько довольны в последних играх и в целом в сезоне игрой уроженца Гомеля Кирилла Петькова?

– Не хочется называть фамилии, потому что это команда – команда выигрывает, команда проигрывает. Включая тренерский штаб, мы сыграли сегодня плохо – мы все проиграли матч, – сказал главный тренер .