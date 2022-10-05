Алтыбармакян о прерванной безголевой серии: «Ленту по-другому мотать стал, шнурки другие взял. Помогло, как видите»

высказался о том, что прервал свою 12-матчевую безголевую серию.

Нападающий «Сочи» забил свой первый гол в сезоне в игре с (4:2).

– Давайте немного отмотаем пленку назад. Вы не забиваете 3 игры, 6, 9, 12. Какие мысли приходили вам в голову?

– Все рассказать не могу, иначе придется ненормативную лексику употреблять (улыбается). В какой-то момент я забил на эту серию, перестал обращать внимание.

– Вы же наверняка съедали себя изнутри?

– Конечно. Все способы уже поменял: ленту по-другому мотать стал, шнурки другие взял… Как видите, помогло.

– Было ли какое-то предчувствие, что во Владивостоке вы наконец-то забьете?

– Если честно, никаких таких ощущений не было. Парни ко мне все по очереди подходили. Со словами: ну все, в этой игре точно забьешь. И так перед каждым матчем (улыбается).

Миша Абрамов перед игрой с «Адмиралом» подошел, чтобы примерно те же слова сказать, но я его быстро обрубил – хватит уже, не надо. В итоге его слова все-таки сбылись. Что-то такое сработало.

– Как вы реагировали, когда во время безголевой серии в некоторых матчах оказывались в четвертом звене?

– На меня это никак не влияло – я продолжал делать свою работу. Мне не казалось, что, если я и не забивал, то это показатель того, что плохо играл. Нет, совсем нет. Всегда полностью отдавался игре. Ловил шайбы на себя, выходил в меньшинстве… Помогал команде как мог. Тем более, в каждой игре у меня были моменты, и я понимал, что гол – дело ближайшего времени, – сказал нападающий .