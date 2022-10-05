Глотов о Ротенберге: «Подсказывает редко, но метко, прямо в точку. Тренерский штаб СКА очень опытный, все лидеры»
Василий Глотов высказался о тренерских качествах Романа Ротенберга.
Нападающий СКА прокомментировал победу над «Спартаком» (5:1).
– Ничего не бывает просто так, мы хорошо изучили соперника перед игрой и выполнили тренерскую установку. В общем сделали все, что просили и результат налицо.
– В первом периоде «Спартак» успешно оборонялся. А потом вы оборону красно‑белых по ромбикам разобрали. За счет чего?
– Такое бывает. У нас третья игра на выезде, тяжелые матчи. На первый период концентрации не хватило. А вот начиная со второго мы начали в свой хоккей играть.
– Насколько для вас стал неожиданным переход из «Сочи» в СКА?
– Понимал, что от меня на старте чемпионата ждали больше очков. Но моментов была уйма, реализации не хватало. Переходом не удивлен, не в первый раз команду менять приходится. Сейчас рад за СКА играть. Мне была нужна смена обстановки.
– Что скажете о Ротенберге как о тренере?
– Система другая, не такая, как в «Сочи», но при этом от меня требуют сохранять свои индивидуальные качества.
Весь тренерский штаб очень опытный, все лидеры. Роман Борисович подсказывает редко, но метко, прямо в точку. Всегда подбадривает меня, – сказал Глотов.
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