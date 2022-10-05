Глотов о Ротенберге: «Подсказывает редко, но метко, прямо в точку. Тренерский штаб СКА очень опытный, все лидеры»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Сочи Матч ТВ Василий Глотов Хоккей

Василий Глотов высказался о тренерских качествах Романа Ротенберга.

Нападающий СКА прокомментировал победу над «Спартаком» (5:1).

– Ничего не бывает просто так, мы хорошо изучили соперника перед игрой и выполнили тренерскую установку. В общем сделали все, что просили и результат налицо.

– В первом периоде «Спартак» успешно оборонялся. А потом вы оборону красно‑белых по ромбикам разобрали. За счет чего?

– Такое бывает. У нас третья игра на выезде, тяжелые матчи. На первый период концентрации не хватило. А вот начиная со второго мы начали в свой хоккей играть.

– Насколько для вас стал неожиданным переход из «Сочи» в СКА?

– Понимал, что от меня на старте чемпионата ждали больше очков. Но моментов была уйма, реализации не хватало. Переходом не удивлен, не в первый раз команду менять приходится. Сейчас рад за СКА играть. Мне была нужна смена обстановки.

– Что скажете о Ротенберге как о тренере?

– Система другая, не такая, как в «Сочи», но при этом от меня требуют сохранять свои индивидуальные качества.

Весь тренерский штаб очень опытный, все лидеры. Роман Борисович подсказывает редко, но метко, прямо в точку. Всегда подбадривает меня, – сказал Глотов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные