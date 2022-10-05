Глотов о Ротенберге: «Подсказывает редко, но метко, прямо в точку. Тренерский штаб СКА очень опытный, все лидеры»

высказался о тренерских качествах .

Нападающий СКА прокомментировал победу над «Спартаком» (5:1).

– Ничего не бывает просто так, мы хорошо изучили соперника перед игрой и выполнили тренерскую установку. В общем сделали все, что просили и результат налицо.

– В первом периоде «Спартак» успешно оборонялся. А потом вы оборону красно‑белых по ромбикам разобрали. За счет чего?

– Такое бывает. У нас третья игра на выезде, тяжелые матчи. На первый период концентрации не хватило. А вот начиная со второго мы начали в свой хоккей играть.

– Насколько для вас стал неожиданным переход из «Сочи» в СКА?

– Понимал, что от меня на старте чемпионата ждали больше очков. Но моментов была уйма, реализации не хватало. Переходом не удивлен, не в первый раз команду менять приходится. Сейчас рад за СКА играть. Мне была нужна смена обстановки.

– Что скажете о Ротенберге как о тренере?

– Система другая, не такая, как в , но при этом от меня требуют сохранять свои индивидуальные качества.

Весь тренерский штаб очень опытный, все лидеры. Роман Борисович подсказывает редко, но метко, прямо в точку. Всегда подбадривает меня, – сказал Глотов.