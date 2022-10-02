Барабанов не поедет с «Сан-Хосе» на матчи в Европе из-за травмы. Евгений Свечников – в составе

Теги травмы Сан-Хосе НХЛ Евгений Свечников Александр Барабанов Николай Кныжов NHL Global Series Хоккей

Александр Барабанов не поедет с «Сан-Хосе» на матчи в Европе из-за травмы.

Клуб объявил состав на матчи NHL Global Series.

Форвард Александр Барабанов и защитник Николай Кныжов пропустят игры из-за травм, при этом форвард Евгений Свечников отправится в турне вместе с командой. 

4 октября «Шаркс» проведут выставочный матч в Германии против «Айсбэрена». 

7 и 8 октября команда дважды сыграет с «Нэшвиллом» в Праге в рамках регулярного чемпионата НХЛ

Ранее сообщалось, что вопрос участия российских игроков в матчах лиги в Чехии урегулирован

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные