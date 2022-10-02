Барабанов не поедет с «Сан-Хосе» на матчи в Европе из-за травмы. Евгений Свечников – в составе

Александр Барабанов не поедет с «Сан-Хосе» на матчи в Европе из-за травмы.
Клуб объявил состав на матчи NHL Global Series.
Форвард Александр Барабанов и защитник Николай Кныжов пропустят игры из-за травм, при этом форвард Евгений Свечников отправится в турне вместе с командой.
4 октября «Шаркс» проведут выставочный матч в Германии против «Айсбэрена».
7 и 8 октября команда дважды сыграет с «Нэшвиллом» в Праге в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Ранее сообщалось, что вопрос участия российских игроков в матчах лиги в Чехии урегулирован.