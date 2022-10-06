Руководитель направления медиаконтента «Авангарда»: «После прихода Бузовой продавали все кепки, в которой она была»

Теги Авангард болельщики КХЛ игровая форма соцсети Ольга Бузова маркетинг Зухра Уразбахтина Хоккей

Илья Исаев рассказал, как приход Ольги Бузовой на матч «Авангарда» повлиял на продажи кепок.

«Студия 55 Live» выходила и в ютубе и в ВК, так что просмотры надо суммировать. Аудитория в онлайне общается, ты смотришь матч и параллельно можешь переписываться в чате с другими болельщиками. Плюс студия – это такая более имиджевая история, когда мы можем привлечь звезду на матч.

Мы говорим: «У нас есть классный матч, крутое шоу и еще студия». Мы получали охваты от сторис и постов звезд и Зухры в инстаграме.

Деньги на приглашение звезд на матчи мы не тратим. Их приход – работа наших редакторов, отвечающих за гостей, их личные отношения с популярными людьми. Это принципиальный момент. Один раз кому-то заплатишь, потом все будут говорить: «Вы этому заплатили, платите и мне».

Оценить эффект от появления звезды на матче сложно. Но после прихода Ольги Бузовой мы продавали все кепки модели, в которой она была на хоккее», – сказал руководитель направления медиаконтента «Авангарда».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные