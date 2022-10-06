Руководитель направления медиаконтента «Авангарда»: «После прихода Бузовой продавали все кепки, в которой она была»

Илья Исаев рассказал, как приход Ольги Бузовой на матч «Авангарда» повлиял на продажи кепок.

«Студия 55 Live» выходила и в ютубе и в ВК, так что просмотры надо суммировать. Аудитория в онлайне общается, ты смотришь матч и параллельно можешь переписываться в чате с другими болельщиками. Плюс студия – это такая более имиджевая история, когда мы можем привлечь звезду на матч.

Мы говорим: «У нас есть классный матч, крутое шоу и еще студия». Мы получали охваты от сторис и постов звезд и Зухры в инстаграме.

Деньги на приглашение звезд на матчи мы не тратим. Их приход – работа наших редакторов, отвечающих за гостей, их личные отношения с популярными людьми. Это принципиальный момент. Один раз кому-то заплатишь, потом все будут говорить: «Вы этому заплатили, платите и мне».

Оценить эффект от появления звезды на матче сложно. Но после прихода Ольги Бузовой мы продавали все кепки модели, в которой она была на хоккее», – сказал руководитель направления медиаконтента .