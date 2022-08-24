Консультант «Авангарда» по маркетингу о гонорарах Бузовой за поддержку клуба: «Не платим ни копейки. Никто не может упрекнуть ее в неискренности»

PR-консультант Леонид Гольдман заявил, что «Авангард» не платит Ольге Бузовой за поддержку.

Специалист является консультантом омского клуба по маркетингу.

– Цитата из одного текста про челлендж с Бузовой: «Это история не про хоккей и она ничего не рассказывает ни про игру, ни про «Авангард». Скорее, Бузова заполучила сердца нескольких фанатов «Авангарда», а не клуб притянул на арену тысячу меломанов». Что ответишь?

– Так речь и не шла про то, что танец группы поддержки расскажет про хоккей. Изначальная цель была засветиться. Когда Бузова пришла на матч «Авангарда», об этом написали абсолютно все спортивные СМИ.

– Вы платили деньги Бузовой?

– Вопреки тому, что я слышу постоянно: «Газпром» сливает миллионы на приглашение певиц» – нет, не платим ни копейки. Образ Бузовой может нравиться или не нравиться, но никто не может упрекнуть ее в неискренности.

– Просто до того об Ольге как хоккейном фанате ничего слышно не было.

– Будь это только пиар и ничего более, мы бы просто выложили рекламный пост в соцсетях, обе стороны получили бы какой-то профит и закончили бы сотрудничество. И эта история длится уже не один год.

Оля даже летала с «Авангардом» на седьмой матч серии плей-офф в Магнитогорск – это о чем-то да говорит? – сказал Гольдман.

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