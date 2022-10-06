Каменский о «Спартаке»: «Надо работать над реализацией, и будет совсем другой результат»

оценил поражение «Спартака» от СКА (1:5).

«Игра была интересной, у «Спартака» были хорошие моменты, которые надо было использовать. Тогда бы игра была совсем другой, в плане реализации надо работать, и будет совсем другой результат.

Ребята молодцы, много травмированных в «Спартаке», но молодые бьются и показывают достойный хоккей. Есть пробелы в плане исполнительского мастерства, но тренеры над этим работают. Сезон длинный, и я думаю, что потом будет все нормально.

Мне нравится, что дают шанс играть молодым, стараются показывать красивый, атакующий хоккей. Такие ребята, как Заседа, Точилкин, стараются, глаза горят, не хватает мастерства, но у них большие перспективы», – сказал советник председателя наблюдательного совета .